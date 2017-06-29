Фото: вот какие квартиры продаются в старых кварталах эстонских городов

Старый город Старому городу рознь. Тем более, что официально он один - в Таллинне. Однако в исторических частях наших городов можно купить квартирку за пару миллионов, а можно - и за пару десятков тысяч. Kodu сделал обзор такой недвижимости.
Таллинн
В Старом городе много интересных и уникальных квартир. Одна из самых запоминающихся - семикомнатная на улице Рюйтли, отреставрированная с соблюдением всех правил сохранения памятников архитектуры.
Квартира в Таллинне. Фото: www.kv.ee
Квартира в продаже за 2 500 000 евро. Подробности - на странице KV.ee.
Тарту
В самом центре Тарту продается квартира в доме XVII века. В интерьере соседствуют современные веяния и исторические черты.
Квартира в Тарту. Фото: www.kv.ee
Квартира продается за 239 990 евро. Подробности на странице KV.ee.
Нарва
Однокомнатная квартира-студия находится рядом с Ратушей. Дом построен в 1963 году. Рядом - набережная, променад и торговые центры.
Квартира в Нарве. Фото: www.kv.ee
Квартира продается за 31 000 евро. Подробности на странице KV.ee.
Пярну
На главной улице старой части Пярну находится просторная трехкомнатная квартира с интересным интерьером, сауной и замечательными видами из окон.
Квартира в Пярну. Фото: www.kv.ee
Квартира продается за 210 000 евро. Подробности на странице KV.ee kinnisvaraportaalist.
Вильянди
В старых кварталах Вильянди, в полукилометре от озера, находится уютная трехкомнатная квартира, реновированная по последней моде.
Квартира в Вильянди. Фото: www.kv.ee
Квартира продается за 89 000 евро. Подробности на странице KV.ee.
Раквере
Эта пятикомнатная квартира в старой части Раквере отреставрирована с учетом истории дома и квартала. Очень эффектна огромная кухня. Естественно, имеется и сауна.
Квартира в Раквере. Фото: www.kv.ee
Квартира продается за 169 000 евро. Подробности на странице KV.ee.
Курессааре
В историческом центре столицы Сааремаа находится эта двухэтажная трехкомнатная квартира.
Квартира в Курессааре. Фото: www.kv.ee
Квартира продается за 118 000 евро. Подробности на странице KV.ee.