Фото: вот какие квартиры продаются в старых кварталах эстонских городов

Таллинн

В Старом городе много интересных и уникальных квартир. Одна из самых запоминающихся - семикомнатная на улице Рюйтли, отреставрированная с соблюдением всех правил сохранения памятников архитектуры.

Квартира в Таллинне. Фото: www.kv.ee

Квартира в продаже за 2 500 000 евро. Подробности - на странице KV.ee.

Тарту

В самом центре Тарту продается квартира в доме XVII века. В интерьере соседствуют современные веяния и исторические черты.

Квартира в Тарту. Фото: www.kv.ee

Квартира продается за 239 990 евро. Подробности на странице KV.ee.

Нарва

Однокомнатная квартира-студия находится рядом с Ратушей. Дом построен в 1963 году. Рядом - набережная, променад и торговые центры.

Квартира в Нарве. Фото: www.kv.ee

Квартира продается за 31 000 евро. Подробности на странице KV.ee.

Пярну

На главной улице старой части Пярну находится просторная трехкомнатная квартира с интересным интерьером, сауной и замечательными видами из окон.

Квартира в Пярну. Фото: www.kv.ee

Квартира продается за 210 000 евро. Подробности на странице KV.ee kinnisvaraportaalist.

Вильянди

В старых кварталах Вильянди, в полукилометре от озера, находится уютная трехкомнатная квартира, реновированная по последней моде.

Квартира в Вильянди. Фото: www.kv.ee

Квартира продается за 89 000 евро. Подробности на странице KV.ee.

Раквере

Эта пятикомнатная квартира в старой части Раквере отреставрирована с учетом истории дома и квартала. Очень эффектна огромная кухня. Естественно, имеется и сауна.

Квартира в Раквере. Фото: www.kv.ee

Квартира продается за 169 000 евро. Подробности на странице KV.ee.

Курессааре

В историческом центре столицы Сааремаа находится эта двухэтажная трехкомнатная квартира.

Квартира в Курессааре. Фото: www.kv.ee

Квартира продается за 118 000 евро. Подробности на странице KV.ee.