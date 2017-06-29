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До и после: стоит ли менять темный интерьер на белый?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.contemporist.com

Задумав делать ремонт в квартире, оформленной к классическом стиле, многие поддаются позапрошлогодним веяниям и превращают уютный дом в сверкающее белоснежное пространство. Kodu предлагает задуматься: а стоит ли?

Рассмотрим конкретный пример. Если до ремонта стиль интерьера этого дома был классический, но не архаичный, то благодаря ремонту превратился в типичный минималистский.

В общем-то, интерьер был не темным, а скорее теплым. После ремонта в кухне белыми стали: стены, потолок и даже пол. Из старой жизни в новую кухню перебрались только обеденный стол со стульями. Кухонные шкафы стали, конечно же, белыми и блестят лаковой поверхностью.

Кухня до ремонта. Фото: www.contemporist.com

Кухня после ремонта. www.contemporist.com

Находящаяся на втором этаже ванная до ремонта была выдержана в теплых золотисто-желтых тонах. Теперь, после облицовки стен мраморной плиткой с бело-серым рисунком, стала выглядеть стерильной и неуютной.

Ванная до ремонта. Фото: www.contemporist.com

Ванная после ремонта. Фото: www.contemporist.com

Больше фотографий находится ЗДЕСЬ.

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