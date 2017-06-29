На пляже Какумяэ проблемы с песком и водорослями

Завоз песка продолжится в начале следующей недели, сообщает управа.

В этом году море прибило к берегу особенно много водорослей. Администратор пляжа ежедневно занимается их уборкой. Кучи водорослей будут вывезены при первой возможности. Таллиннская программа на 2018-2022 годы предусматривает улучшение состояния пляжей Какумяэ и Харку и создание лучших условий для отдыхающих.