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На пляже Какумяэ проблемы с песком и водорослями

Rus.Postimees.ee
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На пляж Какумяэ сваливают песок. | ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

Сегодня утром начался завоз свежего песка на пляж Какумяэ, всего районная управа Хааберсти заказала 150 тонн песка.

Завоз песка продолжится в начале следующей недели, сообщает управа.

В этом году море прибило к берегу особенно много водорослей. Администратор пляжа ежедневно занимается их уборкой. Кучи водорослей будут вывезены при первой возможности. Таллиннская программа на 2018-2022 годы предусматривает улучшение состояния пляжей Какумяэ и Харку и создание лучших условий для отдыхающих.

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