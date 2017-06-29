На пляже Какумяэ проблемы с песком и водорослями
29 июня 2017 г., 14:05
Сегодня утром начался завоз свежего песка на пляж Какумяэ, всего районная управа Хааберсти заказала 150 тонн песка.
Завоз песка продолжится в начале следующей недели, сообщает управа.
В этом году море прибило к берегу особенно много водорослей. Администратор пляжа ежедневно занимается их уборкой. Кучи водорослей будут вывезены при первой возможности. Таллиннская программа на 2018-2022 годы предусматривает улучшение состояния пляжей Какумяэ и Харку и создание лучших условий для отдыхающих.