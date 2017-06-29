Хелир-Валдор Сеэдер – хозяин долины

На машине сюда мимо мызы Лооди ведет резкая и разрушенная булыжная дорога. Для автомобиля это серьезное испытание, но неудобства с лихвой оплачены, когда открываются перехватывающие дыхание виды.
На покрытых вековыми деревьями долинах жуют травку шотландские горные бычки и исландские и готландские овцы. На склоне одного холма установлен шалаш, чуть ниже – летняя кухня и еще ниже – маленький жилой дом. Рядом с домом и летней кухней растет десяток больших виноградных деревьев. Со всех сторон видно чернеющее в древней долине плотинное озеро.
Это достойное кисти художника место называется хутор Порилинна, хозяином которого является бывший старейшина Вильяндиского уезда, позапрошлый министр сельского хозяйства, нынешний руководитель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.
Быки, овцы, виноград
«Мату, Мату, Мату…», - зовет горных бычков хозяин Порилинна – большой любитель животных, которые несутся с треском через кусты. «Уте, Уте, Уте…», - кричит он жующим хлеб овцам.
Своими горами, виноградниками и животными, происходящее напоминает британский сериал «Хозяин долины».
«Тут, в долине, тихо и хорошо. Шум шоссе досюда не долетает, только пение птиц и шум леса»,- говорит отец четверых сыновей Сеэдер и рассказывает, как он когда-то построил сыновьям шалаш для игр, а теперь летом в нем прячутся овцы.
Сыновьям это место доставило много радости. Зимой можно было кататься на санках с холмов, а когда озеро замерзало, по нему можно было скользить до самого перелеска.
Вдохновенно Хелир-Валдор Сеэдер рассказывает о своем винограднике, который морозоустойчив и каждый год дает солидный урожай. Упоминает, что однажды тот виноград, что растет возле летней кухни – с очень вкусными плодами без косточек – птицы склевали раньше, чем до него успели добраться хозяева.
«Для получения хорошего урожая винограда лозу нужно подрезать, - говорит Сеэдер. – Летом часть веток с кольцами нужно обрезать, тогда ягоды не будут маленькими. А осенью полезно сделать прореживающее обрезание и оставить только сильные ветки».
Все началось с зимней идиллии
Хутор Порилинна площадью в восемь гектаров семья Сеэдеров купила в 2002 году.
«Мы с женой искали место на природе. Приехали сюда снежной зимой, в феврале. Было безветренно, 15-20 градусов мороза, светило солнце. Спустились с горы из Лооди и увидели бегущую косулю. Настоящая идиллия. Так и решили купить этот хутор,- рассказывает хозяин. – А весной, когда растаял снег, увидели, что у старой маслобойни на наших землях находится деревенская свалка. Там было все: корпуса и шины старых машин... Все это стало большим разочарованием, и на то, чтобы привести это место в порядок ушло несколько лет. Если другие по весне собирали камни, то мы – осколки стекла».
С самого начала Сеэдер посадил на горе дубовую аллею. А еще липы. Старый, не годившийся для проживания лесной кордон был сломан, а на фундаменте бывшего склада построили небольшой дом. Для того чтобы новый дом был просторнее, соорудили террасу на столбах. Для строительства дома Сеэдеры наняли двух работников, а помогать приходил их вильяндиский сосед.
Теперь на нижнем этаже кроме жилой комнаты есть банная часть, а на втором этаже – две аскетичные спаленки. Заодно к дому проложили дорогу, соорудили канализацию и провели электричество.
В 2007 году на фундаменте лесного кордона Сеэдер соорудил из булыжного камня домик для гриля. На крышу он взгромоздил 30-сантиметровый слой земли и украсил растениями, которые хорошо переживают засуху и цветут летом.
Жителям Порилинна повезло и в том, что государство позволило выкопать в долине, где раньше тек ручей, привлекательное плотинное озеро. На другом берегу появилось место отдыха центра управления государственными лесами и была создана туристическая тропа. Собаке Сэдеров, золотистому ретриверу Кристи озеро очень нравится. Когда хозяин кидает палку в воду, она быстро приносит ее обратно.
Большой валун неподалеку от жилого дома – это дань интересу к истории. На нем выгравировано изображение советского солдата и написано: «28 июня отсюда на северо-западный фронт ушел артиллерийский полк Эстонского территориального корпуса». После восстановления независимости Эстонии его убрали из парка Тяхтвере в Тарту и никто не захотел забрать его, а Сеэдер привез камень в Порилинна.
Мечтает о выигрыше в лотерею
Как говорит Хелир-Валдор Сеэдер, дел на хуторе у семьи много. В числе прочего хозяин заготавливает там дрова. Ездить на природу он старается каждые выходные.
«С животными просто: пьют они из ручьев и канав, там же и минералы. Зимой только нужно им подтолкнуть шар из соломы», - говорит Сеэдер.
Шотландские горные бычки, по его уверению, суровых условий не боятся, но зимой при желании могут спрятаться под крышей.
По словам Сеэдера, Порилинна – это хутор не доходов, а расходов. Животные тут скорее, чтобы радовать глаз и заодно помогают бороться с ростом травы.
Середину недели из-за работы он проводит в Таллинне, а основное место жительства у семьи в вильяндиском доме в Паалалинна.
«В Таллинне один образ жизни, в уездном городе Вильяндин – другой, а тут, в уединенном месте, третий. Так я получаю представление об укладе жизни по всей Эстонии. Те, кто живут только в Таллинне, часто не понимают ситуации в других частях Эстонии», - говорит Сеэдер и обещает, что в старости обязательно переедет жить с женой в Порилинна.
«Надеюсь, что когда-нибудь жена выиграет в лотерею много денег. Тогда построим дом на горе, и будет наслаждаться чудесными видами», - с усмешкой говорит он.