Хелир-Валдор Сеэдер – хозяин долины

На покрытых вековыми деревьями долинах жуют травку шотландские горные бычки и исландские и готландские овцы. На склоне одного холма установлен шалаш, чуть ниже – летняя кухня и еще ниже – маленький жилой дом. Рядом с домом и летней кухней растет десяток больших виноградных деревьев. Со всех сторон видно чернеющее в древней долине плотинное озеро.

Это достойное кисти художника место называется хутор Порилинна, хозяином которого является бывший старейшина Вильяндиского уезда, позапрошлый министр сельского хозяйства, нынешний руководитель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.

Быки, овцы, виноград

«Мату, Мату, Мату…», - зовет горных бычков хозяин Порилинна – большой любитель животных, которые несутся с треском через кусты. «Уте, Уте, Уте…», - кричит он жующим хлеб овцам.

Своими горами, виноградниками и животными, происходящее напоминает британский сериал «Хозяин долины».

«Тут, в долине, тихо и хорошо. Шум шоссе досюда не долетает, только пение птиц и шум леса»,- говорит отец четверых сыновей Сеэдер и рассказывает, как он когда-то построил сыновьям шалаш для игр, а теперь летом в нем прячутся овцы.

Сыновьям это место доставило много радости. Зимой можно было кататься на санках с холмов, а когда озеро замерзало, по нему можно было скользить до самого перелеска.

Вдохновенно Хелир-Валдор Сеэдер рассказывает о своем винограднике, который морозоустойчив и каждый год дает солидный урожай. Упоминает, что однажды тот виноград, что растет возле летней кухни – с очень вкусными плодами без косточек – птицы склевали раньше, чем до него успели добраться хозяева.

«Для получения хорошего урожая винограда лозу нужно подрезать, - говорит Сеэдер. – Летом часть веток с кольцами нужно обрезать, тогда ягоды не будут маленькими. А осенью полезно сделать прореживающее обрезание и оставить только сильные ветки».

Все началось с зимней идиллии

Хутор Порилинна площадью в восемь гектаров семья Сеэдеров купила в 2002 году.

«Мы с женой искали место на природе. Приехали сюда снежной зимой, в феврале. Было безветренно, 15-20 градусов мороза, светило солнце. Спустились с горы из Лооди и увидели бегущую косулю. Настоящая идиллия. Так и решили купить этот хутор,- рассказывает хозяин. – А весной, когда растаял снег, увидели, что у старой маслобойни на наших землях находится деревенская свалка. Там было все: корпуса и шины старых машин... Все это стало большим разочарованием, и на то, чтобы привести это место в порядок ушло несколько лет. Если другие по весне собирали камни, то мы – осколки стекла».

С самого начала Сеэдер посадил на горе дубовую аллею. А еще липы. Старый, не годившийся для проживания лесной кордон был сломан, а на фундаменте бывшего склада построили небольшой дом. Для того чтобы новый дом был просторнее, соорудили террасу на столбах. Для строительства дома Сеэдеры наняли двух работников, а помогать приходил их вильяндиский сосед.