Врачи отстранили Федора Емельяненко от боев после нокаута

В минувшую субботу на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в рамках бойцовского вечера Bellator 180 Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона нокаутом в первом раунде.

Остальные участники шоу Bellator 180, включая Митриона, получили медицинские освобождения на один месяц.

Для 40-летнего «Последнего императора» поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах. Изначально этот поединок должен был состояться 18 февраля в Сан-Хосе (США), однако он был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.

На пресс-конференции, состоявшейся после боя в Нью-Йорке, Емельяненко сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

Добавим, что для россиянина этот бой стал третьим после возвращения в спорт в 2015 году после трехлетнего перерыва.