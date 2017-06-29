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Врачи отстранили Федора Емельяненко от боев после нокаута

Sports.ee
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Федор Емельяненко. | ФОТО: Gregory Payan/AP

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко получил от Атлетической комиссии штата Нью-Йорк медицинское освобождение от поединков сроком как минимум на три месяца в связи с поражением нокаутом, сообщает NEWSru со ссылкой на портал Sherdog.com.

В минувшую субботу на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в рамках бойцовского вечера Bellator 180 Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона нокаутом в первом раунде.

Остальные участники шоу Bellator 180, включая Митриона, получили медицинские освобождения на один месяц.

Для 40-летнего «Последнего императора» поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах. Изначально этот поединок должен был состояться 18 февраля в Сан-Хосе (США), однако он был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.

На пресс-конференции, состоявшейся после боя в Нью-Йорке, Емельяненко сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

Добавим, что для россиянина этот бой стал третьим после возвращения в спорт в 2015 году после трехлетнего перерыва.

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