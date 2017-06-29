Картина дня: на Эстонию надвигаются ливни, гигантский пожар в центре Вильянди и смерть экс-солиста "Иванушек"

Пожар в Вильянди

Сегодня около часа ночи спасателям поступил вызов в центр Вильянди. Открытый огонь бушевал за пабом Suur Vend и был высотой с многоэтажку. Под угрозой оказались жилые дома и стоящие на парковке машины. Читать далее...

В Эстонии ухудшится погода

Сегодня, 29 июня, во второй половине дня на юг Эстонии придет дождь, местами осадки будут сильными. Читать прогноз...

Лжеврач пять лет "лечил" больных

На прошлой неделе медицинский мир Эстонии был потрясен финалом интересной истории: Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно практиковавшего врача Игоря Смирнова (31 год). Со вчерашнего дня он уже на свободе. Читать далее...

Новый скандал в автопроме

С дефектной продукцией обанкротившегося японского производителя подушек безопасности Takata эстонские автобизнесмены имеют дело каждый день. Читать далее...

Вирус-вымогатель заразил еще одну эстонскую фирму

Жертвой распространяющегося со вторника вируса-вымогателя к четвергу стало еще одно действующее в Эстонии предприятие. Читать далее...

Умер экс-солист "Иванушек"

В Москве рано утром умер бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев. У певца были проблемы с печенью. Читать далее...

Странное исчезновение

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 42-летней Анне, которую родственники в последний раз видели 25 июня. Читать далее...

Важная информация для водителей

В связи с XII Молодежным праздником песни и Танца на многих улицах Таллинна введено скоростное ограничение до 30 км/ч и запрещена парковка. Читать далее...