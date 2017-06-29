Завтра в Таллиннском аэропорту откроется расширенный пассажирский терминал

Площадь расширенного терминала увеличится на 4000 квадратных метров, стоимость строительных работ - 5,2 млн евро, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Предполетный досмотр теперь будет проходить в новых помещениях в южной части терминала: здесь будут работать пять линий досмотра длиной 17-20 метров, пропускная способность каждой из которой составляет до 230 человек в час. Длина линий была увеличена по сравнению с прежней зоной почти вдвое, поэтому у пассажиров будет больше места, чтобы подготовиться к досмотру и уложить вещи после досмотра.

Кроме того, в пятницу откроется верхний уровень стоянки для автомобилей перед терминалом с перестроенным заездом, стоимость работ - 950 000 евро.