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Завтра в Таллиннском аэропорту откроется расширенный пассажирский терминал

Rus.Postimees.ee
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Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу, 30 июня, в Таллиннском аэропорту откроется расширенный пассажирский терминал с вдвое увеличенной зоной предполетного досмотра, пропускная способность которой вырастет до 1150 человек в час.

Площадь расширенного терминала увеличится на 4000 квадратных метров, стоимость строительных работ - 5,2 млн евро, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Предполетный досмотр теперь будет проходить в новых помещениях в южной части терминала: здесь будут работать пять линий досмотра длиной 17-20 метров, пропускная способность каждой из которой составляет до 230 человек в час. Длина линий была увеличена по сравнению с прежней зоной почти вдвое, поэтому у пассажиров будет больше места, чтобы подготовиться к досмотру и уложить вещи после досмотра.

Кроме того, в пятницу откроется верхний уровень стоянки для автомобилей перед терминалом с перестроенным заездом, стоимость работ - 950 000 евро.

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