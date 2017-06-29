Этот дорожный знак не дает покоя многим жителям Таллинна: что же он на самом деле означает?

По словам читателей, как они сами, так и их знакомые получали штраф, когда оставляли свои автомобили на парковке по адресу Меривялья-теэ, 1c. «При въезде на эту территорию установлен знак, обозначающий зону платной парковки, а прямо рядом с пляжем установлен другой дорожный знак, на котором указан порядок парковки, имеется изображение парковочных часов, а также указано время стоянки, - сообщил один из читателей. - Одни считают, что парковка в этом месте бесплатная на протяжении трех часов. Другие говорят, что парковка там платная, а оставлять свой автомобиль можно максимум на три часа. Посетители пляжа регулярно получают там штраф, но никто толком не понимает, за что именно».

Парковка в Пирита./ Pm

Другой читатель сообщил, что ему удалось пообщаться с сотрудником фирмы Ühisteenused, который посоветовал обратиться в столичный Транспортный департамент. «Он мне просто сказал, что я не оплатил парковку, за что мне и был выписан штраф. Когда я указал на знак, он отметил, что бесплатно парковать автомобиль можно лишь справа от знака, а если мне не совсем понятно его значение, мне стоит обратиться в Транспортный департамент», поделился своим опытом он.

Первым делом мы обратились за комментариями в фирму Ühisteenused AS, сотрудники которой и следят за тем, насколько исправно водители оплачивают парковку. Руководитель отдела продаж и городского планирования Ühisteenused AS Мартин Тубакайн сразу же посоветовал обратиться в Таллиннский транспортный департамент, поскольку именно там смогут дать наиболее исчерпывающий ответ на возникший вопрос.

По словам главного специалиста отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Вирко Ноора, в период с 15 мая по 15 сентября парковка, расположенная по адресу Меривялья-теэ, 1с и Меривялья-теэ 1f, является платной, о чем водителей информирует установленный на въезде в парковочную зону дорожный знак. «Время начала парковки необходимо обозначить с помощью парковочных часов, либо в письменном виде. Первые 15 минут парковки будут бесплатными, а за остальное время придется заплатить, - отметил он. - Внутри этой парковочной зоны имеется один участок, где с парковочными часами можно бесплатно парковаться на протяжении трех часов».

Зона платной парковки в Пирита./ Google Maps / Скриншот

В ведомстве также сообщили, что, согласно Закону о дорожном движении, местные самоуправления имеют право обозначать зону платной парковки, а водители должны оплачивать услугу парковки согласно прейскуранту. «На дорожном знаке 575а обозначена зона его действия. То есть справа от знака можно бесплатно парковаться три часа. Время начала парковки должно быть обязательно обозначено с помощью парковочных часов или в письменном виде. Парковочные часы или письменное уведомление должны находиться под лобовым стеклом на видном месте», - подытожили в Транспортном департаменте.

Чтобы окончательно разобраться в сложившейся ситуации, портал Rus.Postimees также попросил прокомментировать данную ситуацию Департамент шоссейных дорог. «Речь идет о дороге, находящейся в ведении местного самоуправления, поэтому более точный ответ вам предоставит столичный Транспортный департамент, - сообщил специалист Департамента шоссейных дорог Эрго Таммель. - В то же время нам известно, что нередко самоуправления принимают в похожих ситуациях разные решения. Мы подумываем о том, чтобы пересмотреть действующие правила».

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