Видео дрона: под Синди горит верховое болото
Спасатели просят закрыть окна!
29 июня 2017 г., 15:13
Сегодня во второй половине дня недалеко от Синди загорелось верховое болото Ланксааре. Из-за дыма спасательная служба советует жителям района Линнурийги закрыть окна и отключить вентиляционные системы.
Над шоссе Пярну – Тори распространяется дым, водители должны быть особенно внимательными. Сообщение о пожаре поступило в 12.46. На месте выяснилось, что под линией электропередач загорелось верховое болото.
Около 14.30 пожар распространился на территории примерно в два гектара. В тушении участвуют пять спасательных команд и добровольцы.