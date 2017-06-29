Видео дрона: под Синди горит верховое болото

Над шоссе Пярну – Тори распространяется дым, водители должны быть особенно внимательными. Сообщение о пожаре поступило в 12.46. На месте выяснилось, что под линией электропередач загорелось верховое болото.

Около 14.30 пожар распространился на территории примерно в два гектара. В тушении участвуют пять спасательных команд и добровольцы.