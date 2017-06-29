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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Дрон-рейсинг - новый спорт?

Евгений Николаев
Автор Digitark.ee/ru
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Дрон-рейсинг постепенно захватывает мир | ФОТО: digitark.ee

Смогут ли гонки квадрокоптеров устояться в качестве новой дисциплины, или же останутся в ряду других экспериментальных видов спорта? Этим вопросом задается автор техноблога Digitark Евгений Николаев.

Как мы знаем, дроны уже давно перекочевали с военных миссий в мирную повседневную жизнь. Есть дроны для аэросъёмки, гуманитарные квадрокоптеры для быстрой доставки жизненно важных грузов, и даже первые дроны-такси.

Квадрокоптеры становятся доступнее и интереснее! Универсальному гаджету находят всё больше оригинальных способов применения. Буквально несколько лет назад энтузиасты стали соревноваться в скорости прохождения своих дронов через препятствия. Это хобби прозвали дрон-рейсингом, или гонками дронов.

У нового вида спорта ещё не появилось общепринятых правил, но более-менее установились принципы игры. Участники используют FPV-очки (наблюдение от первого лица) для управления самосборными квадрокоптерами. Для победы в матче мало быть самым быстрым – только хорошая скорость реакции поможет вовремя избежать столкновения с препятствием.

Читайте в техноблоге Digitark о том, признан ли дрон-рейсинг официальной спортивной дисциплиной, и смотрите видео о втором сезоне Drone Racing League!

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