Сдается внаем классический английский дом. Смотрим фото
30 июня 2017 г., 10:02
А вы бы хотели остановиться в старинном каменном доме с традиционно английскими интерьерами и теплой домашней обстановкой? Блог о недвижимости и интерьерах Pufikhomes.com предлагает такую возможность.
На сайте Unique Stays собраны самые уютные и аутентичные домики и квартиры со всей Англии, которые сдаются внаем на непродолжительное время.
Фото: pufikhomes.com
Вот один из них — старинная каменная усадьба в красивом регионе Котсуолдс с традиционно английскими интерьерами и теплой домашней обстановкой.
Фото: pufikhomes.com
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