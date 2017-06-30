Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Сдается внаем классический английский дом. Смотрим фото

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: pufikhomes.com

А вы бы хотели остановиться в старинном каменном доме с традиционно английскими интерьерами и теплой домашней обстановкой? Блог о недвижимости и интерьерах Pufikhomes.com предлагает такую возможность.

На сайте Unique Stays собраны самые уютные и аутентичные домики и квартиры со всей Англии, которые сдаются внаем на непродолжительное время.

Фото: pufikhomes.com

Вот один из них — старинная каменная усадьба в красивом регионе Котсуолдс с традиционно английскими интерьерами и теплой домашней обстановкой.

Фото: pufikhomes.com

Посмотрите остальные красивые фотографии ЗДЕСЬ, а конкретные предложения с ценами и условиями (на английском языке) ЗДЕСЬ.

Наверх