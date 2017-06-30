Сдается внаем классический английский дом. Смотрим фото

На сайте Unique Stays собраны самые уютные и аутентичные домики и квартиры со всей Англии, которые сдаются внаем на непродолжительное время.

Фото: pufikhomes.com

Вот один из них — старинная каменная усадьба в красивом регионе Котсуолдс с традиционно английскими интерьерами и теплой домашней обстановкой.

Фото: pufikhomes.com

Посмотрите остальные красивые фотографии ЗДЕСЬ, а конкретные предложения с ценами и условиями (на английском языке) ЗДЕСЬ.