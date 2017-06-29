Конор Макгрегор хочет драться с Хабибом Нурмагомедовым в России

"Вы знаете, что Конор сказал мне? - поведал Уайт порталу MMAjunkie . - Он сказал: "Я хочу бой с Хабибом в России". Разве он не потрясающий? Он готовится к боксерскому бою с Флойдом Мейвезером, и говорит, что затем хочет бой с Хабибом в России".

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам смешанных единоборств, 21 победа и три поражения. За всю историю UFC ни разу не проводила мероприятий в России, пишет Newsru.com.

"Вот что и делает этого парня суперзвездой. У меня полно парней, которые говорят: Я не хочу этого, я не хочу драться с этим парнем, я не хочу делать вот это". Конор говорит, что хочет драться с Флойдом, а после - с Хабибом, да еще в России. Как можно не любить его? Это потрясающе", - добавил глава UFC.

За бой с Нейтом Диасом в августе прошлого года Конор получил рекордный гонорар в истории организации - около 3 млн долларов. 26 августа в Лас-Вегасе ирландец проведет поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим, в котором должен заработать намного больше.

Напомним, что 5 марта Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за право встретиться с Макгрегором в чемпионском бою, однако за несколько часов до официального взвешивания россиянин был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.