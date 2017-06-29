Эксперт: большая часть краж происходит, когда семья находится дома

"Для воров взлом домов слишком опасен и совершенно не гарантирует наличие ценных вещей, - объяснил эксперт по охране и руководитель Rapid Security Валло Пылдма. Поэтому, как правило, кражи происходят, когда семья находится дома, чаще всего ночью".

Вор ищет самый простой способ обогатиться

По словам эксперта, взломы и случаи воровства учащаются именно в летний сезон, особенно в дачных районах, куда люди приезжают летом отдыхать. "На хуторе или в дачном районе создается обманчивое впечатление обособленности, которое создает ложную иллюзию надежности. По этой причине люди очень халатно относятся к закрыванию окон и дверей", - поясняет Пылдма. К тому же, когда есть дела в саду или на участке, дверь, как правило, остается открытой.

По словам Пылдма, самые любимые вещи воров находятся в комнатах. В открытые окна видно, где лежат телефоны, компьютеры и мелкая электроника, которую легко вынести.

"Также легко прихватить с собой сумки, кошельки, ключи от гаража и машины",- комментирует эксперт. По словам Пылдма, случалось, что крали комплекты ключей. А потом воры дожидались момента, когда дома никого не было, и обворовывали его без взлома.

Вор не боится ни работы, ни ожидания. Поэтому надежные двери и окна важны: взлом совершить намного сложнее. "Однако это все же не гарантирует полной защиты от воров", - добавляет эксперт.

Что же делать?

"Более важно ощущение единства и внимательное отношение к своему и к соседскому имуществу", - говорит Пылдма. В последнее время люди сообщают в соцсетях о подозрительных личностях.

Пылдма также считает, что нарушителя закона отпугнет собака. "Насколько смел не был бы вор, он не полезет в дом, если на территории участка есть собака. Даже если она маленькая, шуму от нее будет, как от большой",- заявляет эксперт.

Не будет лишним и поставить сигнализацию. "В доме, где на первом этаже ночью активирована сигнализация, вор точно испариться при первом же звуке", - поясняет Пылдма.