Суд решил, что большую роль в аварии на мосту Сями сыграло бездействие государства

Сумму ущерба снизили до этого предела, поскольку суд пришел к выводу, что большую роль в произошедшей аварии сыграло предшествовавшее ей бездействие государства.

8 мая 2014 года около 23.55 на мосту Сями, расположенном на шоссе Таллинн-Нарва, произошла тяжелая авария: грузовой автомобиль с прицепом пробил ограждение находившегося на ремонте моста, упал с него и врезался в бетонную конструкцию. Водитель грузовика погиб.

Следствие установило, что виноват был сам погибший водитель, и дело прекратили.

Поскольку мост стал обвалоопасным, Департаменту шоссейных дорог пришлось заказать некоторые дополнительные работы, часть стоимости которых, но не всю компенсировала страховка. Поэтому государство обратилось в суд с иском к работодателю водителя, - AS Roolid - потребовав выплатить почти 50 000 евро. Суд снизил сумму компенсации до 15 процентов и постановил взыскать в пользу государства 7466,33 евро.

Суд счел требование в общем необоснованным, хотя согласился с правовым объяснением каждой статьи ущерба, приведенным в иске, заключил из доказательств, что конструкция моста пострадала потому, что в нее врезался грузовик, согласился с истцом в том, что ответчик вел себя противоправно, двигаясь по дороге со скоростью выше разрешенной (85 километров в час). Также суд счел необоснованным выставленное ответчиком встречное требование о компенсации нанесенного и ему ущерба.

Однако суд пришел к выводу, что причиной аварии стало взаимодействие двух важных факторов: во-первых, превышение скорости на данном отрезке дороги, а, во-вторых, не соответствующая требованиям установка знаков на ремонтируемом мосту.

На основании результатов экспертизы суд счел, что правильная маркировка ремонтируемого моста (в том числе, использование предусмотренных предупредительных заграждений), могла бы предотвратить возникшие последствия.

Суд отметил, что истец как собственник шоссе, нарушил в момент происшествия установленные Законом о шоссейных дорогах требования о создании максимально безопасных условий для движения.

«Безопасное движение в случае ремонта дорог означает то, что произошедшее из-за ремонта изменение организации движения нужно, согласно имеющимся требованиям, сделать максимально заметным», - отметил суд.

Истец, не установив обязательную маркировку для обеспечения безопасности на шоссе с заведомо известно плотным движением, создал опасную ситуацию, из-за которой авария стала возможной, учитывая, что машины пользуются дорогами согласно знакам.

«Действия истца, а точнее, бездействие, создало для потенциально большого количества пользователей дороги настолько опасную ситуацию, что единичному ответчику сложно предъявить претензию в том, что он виноват в возникновении ущерба», - считает суд.

Учитывая, что из-за крайней беспечности истца последовало событие, в результате которого обеим сторонам был причинен материальный ущерб, а у ответчика еще и погиб работник, суд снизил сумму требуемой компенсации до 15 процентов.

«Снижая компенсацию до 15 процентов, суд исходит из того обстоятельства, что истец не учел, что по трассе едут и автопоезда, что трасса используется и в темное время суток, когда требующаяся маркировка особенно необходима. Истец со своей стороны не сделал ничего, для того чтобы выполнить предусмотренные требования, не говоря уже о том, что ему ничто не мешало последовать и приведенной в экспертном мнении рекомендации о маркировке, в том числе, например, установке бетонных блоков. В данном деле суд считает важным то, что ошибку совершила Эстонская Республика, которая через свои институции - департаменты и другие подобные учреждения - должна быть примером законопослушания для своих граждан, а значит, ответственно избегать ситуаций, при которых она сама не исполняет свои требования и в результате гибнут люди».

Суд пришел к выводу, что, установив соответствующую требованиям маркировку, истец не понес бы больших расходов и не перенапрягся: если сравнивать с тяжестью последствий, нанесенных себе и ответчику.

Поскольку суд удовлетворил иск только на 15 процентов, судебные издержки разделили между сторонами соответственно: ответчик должен заплатить 15 процентов, а истец – 85 процентов от суммы.

Решение суда пока не вступило в силу, у сторон есть право обжаловать его в течение 30 дней.