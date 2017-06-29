Отсутствие запятой обошлось организаторам праздника в 700 с лишним евро

На прошлой неделе на Нарвском и Тартуском шоссе, можно было увидеть приветствовавшие гостей праздника плакаты “Здравствуй, певец!” и “Здравствуй, танцор!”. При этом грамотных горожан раздражала отсутствовавшая запятая. К настоящему времени ошибка исправлена.

“Это соответствует действительности, что часть плакатов была заменена. Речь идет о человеческой ошибке, на которую вовремя обратили внимание еще в ходе работ, прежде чем все плакаты попали на улицы города”, - сказал Postimees Карл-Руубен Соолеп из пресс-службы Праздника песни и танца.

К моменту, когда ошибка была замечена, в Таллинне успели вывесить 75 плакатов. “Поскольку речь шла о молодежном Празднике песни и танца, где крайне важно грамотно использовать эстонский язык, мы заменили все неправильные плакаты”, - пояснил Соолеп.

На печать и развешивание исправленных плакатов было потрачено 775 евро, включая те дополнительные рекламные площади, где раньше плакатов не было и где были сразу вывешены плакаты с правильным текстом.