Никогда не кладите туда ключи! Пять самых популярных, но совсем не тайных мест

Когда наши с вами дома и квартиры защищают от вторжения злоумышленников наисовременнейшие охранные системы, многие продолжают прятать ключи от дома... под коврик, пишет Kodu.
Эти наивные люди уверены, что никто никогда не догадается, куда они положили заветный ключик. К сожалению, происходит обратное, и квартирным ворам даже не приходится ломать дверь или пользоваться отмычками: они просто достают ключ и поворачивают его в замке.
В США даже провели опрос, в котором приняла участие тысяча человек. Опрос выявил самые распространенные места, где люди оставляют ключи от дома.
1. Камень
Около многих домов мы видим декоративные камни. Ключи с удовольствием кладут под них. Некоторые домовладельцы даже покупают специально сделанные для этой цели камни из пластика с отверстием для ключа. Также популярны как хранилища для ключей различные садовые скульптуры. Этим вариантом пользуются 35% опрошенных.
2. Коврик
Это не шутка! 25% ответивших пользуются этим старым как мир, способом: кладут ключ под коврик для вытирания ног у входной двери. Добро пожаловать, дорогие воры!
3. Гриль
17% ответивших хранят ключи внутри жаровни для мяса.
4. Водосточные трубы
Этим, прямо скажем, не очень удобным местом пользуются 14% охваченных опросом. В нашем дождливом климате это не самый хороший вариант.
5. Кондиционер
Это место популярно у 8%, причем ключи умудряются прятать как между устройством и стеной, так и внутри него. При этом домовладельцев не волнует, что их странные манипуляции легко заметить.
Источник: ApartmentTherapy