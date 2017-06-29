Никогда не кладите туда ключи! Пять самых популярных, но совсем не тайных мест

Эти наивные люди уверены, что никто никогда не догадается, куда они положили заветный ключик. К сожалению, происходит обратное, и квартирным ворам даже не приходится ломать дверь или пользоваться отмычками: они просто достают ключ и поворачивают его в замке.

В США даже провели опрос, в котором приняла участие тысяча человек. Опрос выявил самые распространенные места, где люди оставляют ключи от дома.

1. Камень

Около многих домов мы видим декоративные камни. Ключи с удовольствием кладут под них. Некоторые домовладельцы даже покупают специально сделанные для этой цели камни из пластика с отверстием для ключа. Также популярны как хранилища для ключей различные садовые скульптуры. Этим вариантом пользуются 35% опрошенных.

2. Коврик

Это не шутка! 25% ответивших пользуются этим старым как мир, способом: кладут ключ под коврик для вытирания ног у входной двери. Добро пожаловать, дорогие воры!

3. Гриль

17% ответивших хранят ключи внутри жаровни для мяса.

4. Водосточные трубы

Этим, прямо скажем, не очень удобным местом пользуются 14% охваченных опросом. В нашем дождливом климате это не самый хороший вариант.

5. Кондиционер

Это место популярно у 8%, причем ключи умудряются прятать как между устройством и стеной, так и внутри него. При этом домовладельцев не волнует, что их странные манипуляции легко заметить.

Источник: ApartmentTherapy