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Вслед за Цахкна и Михкельсоном из IRL вышли более 20 человек

Rus.Postimees.ee
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Марко Михкельсон и Маргус Цахкна вышли из IRL. | ФОТО: Tairo Lutter

Из IRL на этой неделе вместе с бывшим преседателем партии Маргусом Цахкна и бывшим вице-председателем Марко Михкельсоном вышли два десятка человек.

Генсек IRL Прийт Сибуль сообщил Postimees, что из партии вышло около 25 человек, в том числе Михкельсон, Цахкна и их ближайшие друзья и родственники.

Среди прочих партию покинула жена Цахкна – предприниматель Анна-Грета Цахкна. Вчера вышел из IRL предприниматель, глава Nortal Прийт Аламяэ.

Цахкна и Михкельсон сообщили о выходе из IRL в понедельник. Они продолжат работу в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов. По данным регистра некоммерческих объединений и фондов, в IRL входят на данный момент 9008 человек.

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