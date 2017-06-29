Вслед за Цахкна и Михкельсоном из IRL вышли более 20 человек
29 июня 2017 г., 15:50
Из IRL на этой неделе вместе с бывшим преседателем партии Маргусом Цахкна и бывшим вице-председателем Марко Михкельсоном вышли два десятка человек.
Генсек IRL Прийт Сибуль сообщил Postimees, что из партии вышло около 25 человек, в том числе Михкельсон, Цахкна и их ближайшие друзья и родственники.
Среди прочих партию покинула жена Цахкна – предприниматель Анна-Грета Цахкна. Вчера вышел из IRL предприниматель, глава Nortal Прийт Аламяэ.
Цахкна и Михкельсон сообщили о выходе из IRL в понедельник. Они продолжат работу в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов. По данным регистра некоммерческих объединений и фондов, в IRL входят на данный момент 9008 человек.