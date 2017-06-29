В Финляндии средняя зарплата в частном секторе составила почти 3200 евро

Отмечается, что медианная зарплата мужчин составила 3620, женщин - 2821 евро. Это значит, что женщины в среднем зарабатывали лишь 79 процентов от зарплаты мужчин, пишет Majandus24.

31 процент сотрудников, задействованных в частном секторе, работали экспертами, 26 процентов специалистами, а еще 19 — в сфере услуг и продаж.

Если большая часть мужчин занимает должности экспертов, то женщины в основном работают в сфере услуг, продаж и обслуживания клиентов.

Медианная зарплата специалиста составляла 4255, эксперта - 3377, а работника сферы торговли и обслуживания — 2359 евро.

Медианная зарплата означает, что 50% работников по всей стране получали зарплату меньше этой суммы, и соответственно, другие 50% - больше этой суммы. Средняя же зарплата вычисляется, как среднее арифметическое значение.