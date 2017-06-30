До и после: пожилая кухня приобрела новый модный вид

На даче блогера Хейди очень давно не было ремонта. Посмотреть, как примерно за тысячу евро она полностью изменила облик кухни, предлагает Kodu.
«Начали с того, что освободили помещение от полового покрытия и старой мебели, - начала рассказ блогер. - Затем покрасили стены и постелили новый ламинат».
Фото: www.hometalker.com
Так как бюджет ремонта был небольшим, решили, что нижние шкафчики останутся теми же, но на них установят новую рабочую поверхность. «Мы решили покрасить старые шкафы с белый цвет и изготовить рабочую поверхность из бетона», - пишет Хейди.
Фото: www.hometalker.com
«Бетон мы тщательно отшлифовали и покрыли в несколько слоев лаком. Затем внесли в помещение мебель и приступили к установке».
Фото: www.hometalker.com
Фартук из белой плитки типа "кабанчик" и открытые полки в индустриальном стиле завершили картину.
Фото: www.hometalker.com
«Результат превзошел все ожидания!» - блогер Хейди осталась довольна.