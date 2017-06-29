Медикам удалось спасти жизнь женщины, упавшей в пруд

Женщину, которой около 50 лет, вытащили на берег, до прибытия скорой спасатели попытались вернуть женщину к жизни, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. По словам работников скорой, женщина подавала признаки жизни и была доставлена в больницу.

Как рассказали местные жители, компания, в которой была и пострадавшая, долго распивала алкоголь на берегу пруда. По мнению руководителя спасательной бригады, несчастный случай был вызван именно опьянением. Спутник женщины тоже находился на берегу, но был неспособен ей помочь.

Спасатели обращают внимание на то, что купание в пьяном виде и переоценка своих сил может окончиться трагично. Как показывает этот случай, находиться на берегу в нетрезвом виде тоже может быть небезопасно.