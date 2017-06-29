Несправедливость: сферы, в которых женщины зарабатывают меньше, чем мужчины

10) Пилот

Десятое место достается профессии, связанной с авиацией. Выяснилось, что пилоты-женщины получают зарплату значительно меньше, чем мужчины.

9) Оптик

Оправка стекол - видимо, чисто мужское занятие. Как еще можно объяснить, что мужчины-оптики получают зарплату больше?

8) Семейный врач

Помните, хотя бы по старым фильмам, времена, когда врачами были только мужчины? Опираясь на статистику, можно сделать вывод, что семейные врачи-мужчины более высокооплачиваемые специалисты, чем женщины.

7) Инженерный дизайнер CAD (система автоматизированного проектирования)

Эта профессия появилась совсем недавно. Работа в сфере CAD - это техническая специальность, которая требует точности и знаний. Женщина, имеющая диплом инженера, точно хочет получать зарплату наравне с мужчиной.

6) Аптекарь

Кто бы мог подумать, что аптекарям-мужчинам платят больше, чем женщинам? Логическое объяснение напрочь отсутствует.

5) Психолог

Видимо, это означает, что мужчины дают более правильные советы и умеют слушать. Хотя профессия психолога женщинам подходит просто идеально, предпочтение все же отдается мужчинам.

4) Руководитель предприятия

Даже не удивительно. Как правило руководящие должности занимают мужчины, что лишний раз подтверждает статистика.

3) Зубной врач

В тройку вошла специальность из области медицины. Хотя профессия достаточно стандартная, мужчины ценятся больше.

2) Шеф-повар

Мы привыкли видеть в роли шеф-повара мужчину. Говорят, что мужчины готовят лучше женщин: может, именно этот факт и влияет на разницу в зарплатах?

1) Программист

В этой профессии разница в зарплате самая высокая. Более того, в самой сфере наблюдается доминирование мужчин. Однако количество женщин-программистов в последние годы все же увеличилось.