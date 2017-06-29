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Фото: BMW выпустила спецверсии кроссоверов X5 M и X6 M

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

Компания BMW представила "заряженные" кроссоверы X5 M и X6 M в версии Black Fire Edition - почти полностью в черном оформлении.

Автомобили сохранили стандартные 575-сильные 4,4-литровые бензиновые турбомоторы V8 с восьмиступенчатым "автоматом" и отличаются от обычных версий X5 M и X6 M только особым оформлением кузова и интерьера, пишет Newsru.com.

Кроссоверы, окрашенные в цвет Sapphire Black Metallic, получили также черные решетку радиатора и 21-дюймовые колесные диски, а также углепластиковые накладки на зеркала заднего вида и синие тормозные суппорты, передает "Коммерсант".

Интерьер спецверсий отделан сочетанием черной кожи Merino с элементами из красной кожи Mugello Red и прострочкой контрастной красной нитью. В базовое оснащение входят фирменные шильдики с обозначением спецверсии и черные декоративные панели в салоне.

Продажи особых кроссоверов стартуют в августе 2017 года. Автомобили в Black Fire Edition будут доступны с августа по стартовой цене 142 260 евро за X5 M и 145 760 евро за X6 M, уточняет PistonHeads.

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