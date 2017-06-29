Ян Каплинский: лучше бы вторым языком в Эстонии был китайский или русский!

Эстонский язык не сочетается с современной западной цивилизацией. Если мы будем стараться его к ней приладить, для языка это будет гибельно. Вместо эстонского появится «эсторанто», язык, который утратил свое глубинное своеобразие, всего лишь клон, слепленный по стандартным западным лекалам.

Возможно, эстонский был бы защищен от эсторантизации, если бы вместо английского языка вторым (а в скором времени - и первым) языком у нас тут был китайский или японский. Или даже русский, в котором скоро будет больше финно-угорских черт, нежели в эстонском языке в последнее время. То, что эстонский стал официальным евроязыком, для него с очевидностью фатально.

Эстоноязычная терминология в сфере инфотехнологий и прочего – изнасилование языка, и лучше было бы, если бы вместо слов наподобие «суванд» и «варундамине» (новоэстонские слова для «произвольный параметр в меню компьютерной программы» и «резервное копирование» - РМ) мы заимствовали слова из английского. Заимствования для своеобразия языка не опасны, а вот лингвистическая любительщина и имитация – вполне. Чего удивляться, что молодежь от такой любительщины и от такого эсторанто отказывается.

Перевод с эстонского.