Правительство одобрило план развития гособороны на ближайшие десять лет: в Эстонии появятся кибервойска

По словам премьер-министра Юри Ратаса, план развития государственной обороны опирается на широкую трактовку безопасности и обороны государства. «Государственная оборона не ограничивается только военной обороной, – сказал он. - Не менее важны быстрое реагирование полиции, охрана государственной границы, безопасность связи, энергетических решений и киберпространства, а также сильная дипломатия и тесное сотрудничество с союзниками».

Ратас сказал, что Эстония продолжит укрепление самостоятельной обороноспособности Сил обороны. «Мы увеличим бронеманевренность Сил обороны, взяв на вооружение бронемашины пехоты и самоходные орудия, а также полностью укомплектуем две бригады и увеличим запасы боеприпасов армии», – добавил премьер-министр.

По словам Ратаса, в планах учтены изменения, произошедшие в среде безопасности и информационной среде. «Сильный толчок для развития получит наша предупредительная компетенция. Для этого мы укрепим разведывательную способность, – сказал он. - Мы должны идти в ногу со временем и адаптировать свою обороноспособность, исходя из характера сегодняшних угроз, поэтому создаем в армии киберподразделение».

Премьер-министр отметил, что важно повышать компетенцию круглосуточного сбора, анализа и мониторинга информации. «Важно также повышать способность действий в коммуникационной среде, в том числе улучшать готовность государства к отражению информационных атак», – добавил он.

«В будущем отдельное внимание мы уделим тому, чтобы необходимые для жизни услуги были доступны и во время кризиса. Мы также укрепим способность государственных учреждений работать в условиях серьезного и долговременного кризиса», – сказал Ратас.

Премьер-министр отметил, что особенно важно избегать возникновения кризисов и быть готовыми к защите конституционного порядка. «Здесь особую роль играют наши учреждения внутренней безопасности – полиция, пограничная охрана, полиция безопасности, поэтому мы будем повышать их готовность», – сказал Ратас. Он добавил, что в условиях кризиса мы должны мощно и быстро реагировать, и поэтому предусмотрены инвестиции в людей, вооружение и средства индивидуальной защиты.

План развития государственной обороны устанавливается на десять лет и полностью пересматривается каждые четыре года. Составление стратегических документов по развитию государственной обороны координирует Государственная канцелярия.