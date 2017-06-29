Свободная партия не согласна с центристами
29 июня 2017 г., 17:48
Правление Свободной партии в четверг вечером соберется, чтобы обсудить новые направления политического развития, вытекающие из несогласия с Центристской партией.
"Председатель Свободной партии Артур Тальвик переговорил с премьер-министром Юри Ратасом относительно позиции по различным политическим темам", - сообщил в четверг BNS пресс-секретарь Свободной партии.
"Правление Свободной партии в четверг вечером соберется вместе с членами парламентской фракции, чтобы прояснить наши позиции",- пояснил пресс-секретарь, отметив, что это касается широкого круга тем.
"Mы считаем, что Эстония достойна действующего правительства",- пояснил BNS пресс-секретарь партии.