Свободная партия не согласна с центристами

"Председатель Свободной партии Артур Тальвик переговорил с премьер-министром Юри Ратасом относительно позиции по различным политическим темам", - сообщил в четверг BNS пресс-секретарь Свободной партии.

"Правление Свободной партии в четверг вечером соберется вместе с членами парламентской фракции, чтобы прояснить наши позиции",- пояснил пресс-секретарь, отметив, что это касается широкого круга тем.

"Mы считаем, что Эстония достойна действующего правительства",- пояснил BNS пресс-секретарь партии.