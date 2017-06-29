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Свободная партия не согласна с центристами

BNS
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Артур Тальвик. | ФОТО: Sander Ilvest

Правление Свободной партии в четверг вечером соберется, чтобы обсудить новые направления политического развития, вытекающие из несогласия с Центристской партией.

"Председатель Свободной партии Артур Тальвик переговорил с премьер-министром Юри Ратасом относительно позиции по различным политическим темам", - сообщил в четверг BNS пресс-секретарь Свободной партии.

"Правление Свободной партии в четверг вечером соберется вместе с членами парламентской фракции, чтобы прояснить наши позиции",- пояснил пресс-секретарь, отметив, что это касается широкого круга тем.

"Mы считаем, что Эстония достойна действующего правительства",- пояснил BNS пресс-секретарь партии.

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