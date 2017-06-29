Луйк: НАТО разместит в странах Балтии дополнительные силы на период учений "Запад"

"Одна тема, которую на этой встрече очень подробно обсуждали, это проводимые в сентябре крупные российские учения "Запад", - сказал Луйк. - Все системы раннего предупреждения НАТО готовы следить за этими учениями".

По словам министра обороны, это не означает, что уже развернутые в странах Балтии батальоны НАТО будут преобразованы в бригады, но такие подразделения нуждаются в средствах ПВО и логистической поддержке, пишет rus.err.ee.

По оценке Луйка, такие меры оправданы: "Страны НАТО на время этих масштабных учений примут дополнительные меры, чтобы послать четкий сигнал, что мы серьезно к этому относимся и у нас есть военные средства против любых провокаций".