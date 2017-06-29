В Viber появились функции, которых нет ни в одном другом мессенджере

Данная функция впервые появилась еще в декабре 2016 года. С помощью расширений для чатов более 800 миллионов пользователей Viber могут искать и делиться контентом и сервисами других компаний, не покидая окно чата. С последним обновлением разработчики расширили количество крупных сервисов, интегрированных в Viber, пишет 4pda.ru.

Самым главным нововведением разработчики называют интеграцию YouTube с чатами Viber. Ссылки на видеоролики YouTube являются одной из самых популярных форм контента, пересылаемого пользователями Viber. Отныне пользователи могут искать, пересылать и даже воспроизводить видео с YouTube прямо в окне чата Viber, не прекращая беседу.

Помимо просмотра видео пользователи сумеют также искать новую музыку через сервис Spotify и делиться ею с друзьями. Если вы найдете понравившуюся вам песню, то ей можно тут же поделиться в окне чата.

В Viber благодаря интеграции с сервисом Vice теперь можно будет узнать все самые последние новости. Издание об искусстве, культуре и актуальных событиях позволит всего в один клик получить доступ к интересующей информации.

«Дополнения для чатов Viber — великолепная среда для статей Vice. Мы продолжаем активное распространение нашего контента на разных платформах, и контекст имеет для нас ключевое значение. Истории, которые мы рассказываем в Vice — прекрасная основа для любого разговора, так что неудивительно, что мы хотим сделать чтение наших статей максимально простым и удобным для всех 800 миллионов пользователей Viber», — рассказал Стерлинг Проффер, директор по развитию и бизнес-стратегии Vice.

«Люди планируют свои поездки множеством способов, но чаще всего обсуждения того, какой именно отель выбрать, проходят в мессенджерах. Интеграция Booking.сom в Viber делает наш сервис настолько интуитивно понятным, насколько это возможно — пользователи могут легко изучать предложения и пересылать их друг другу непосредственно в чате», — отметил Брайан Батиста, старший директор по глобальному партнерству Booking.com.

Также пользователям Viber станет проще планировать путешествия. Благодаря интеграции с сервисом Booking.com в мессенджере можно будет просматривать и пересылать информацию об отелях тому, с кем вы планируете отправиться в путешествие.

Помимо всех перечисленных выше сервисов, в Viber также будут интегрированы GIPHY, Guggy и Getty Images. Ко всему прочему, разработчики планируют запустить локальные сервисы в России, Болгарии, Венгрии, Филиппинах и в других регионах. Таким образом, сервис-провайдеры смогут интегрировать в мессенджеры собственные сервисы, что позволит пользователям иметь больше возможностей прямо в окне чата.

Новые функции в Viber будут запускаться постепенно и станут доступны всем пользователям в ближайшие несколько дней.