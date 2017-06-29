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Стала известная дальнейшая судьба популярного аттракциона Balloon Tallinn

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Juss Saska

Популярный в прошлом среди туристов и жителей Таллинна аттракцион Balloon Tallinn в этом году работать не будет, но в будущем все может измениться, пишет Postimees.

Исполнительный директор Balloon Tallinn Марко Силлар сообщил, что аттракцион приостановил свою деятельность из-за плохих погодных условий. По его словам, переменчивая погода значительно сокращала время, которое шар мог находиться в воздухе. В то же время Силлар отметил, что портовая зона находится слишком далеко от Старого города, что также сказывается на количестве клиентов.

В настоящее время для Balloon Tallinn подыскивают новое место, чтобы в будущие годы продолжить свою деятельность.

Начиная с 2014 года Balloon Tallinn предлагал всем желающим возможность подняться в воздух, чтобы полюбоваться как Таллинном, так и морем с необычного ракурса. Аттракцион даже успел завоевать туристическую награду.

За три сезона на воздушном шаре прокатилось порядка 30 000 человек.

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