Стала известная дальнейшая судьба популярного аттракциона Balloon Tallinn

Исполнительный директор Balloon Tallinn Марко Силлар сообщил, что аттракцион приостановил свою деятельность из-за плохих погодных условий. По его словам, переменчивая погода значительно сокращала время, которое шар мог находиться в воздухе. В то же время Силлар отметил, что портовая зона находится слишком далеко от Старого города, что также сказывается на количестве клиентов.

В настоящее время для Balloon Tallinn подыскивают новое место, чтобы в будущие годы продолжить свою деятельность.

Начиная с 2014 года Balloon Tallinn предлагал всем желающим возможность подняться в воздух, чтобы полюбоваться как Таллинном, так и морем с необычного ракурса. Аттракцион даже успел завоевать туристическую награду.

За три сезона на воздушном шаре прокатилось порядка 30 000 человек.