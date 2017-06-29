Министр обороны: Эстония не планирует направлять дополнительные силы в Афганистан

"Такие дебаты идут. Сейчас я не могу сказать, будет ли Эстония принимать участие в каких-то дополнительных формах. У нас там небольшая саперная группа - четыре человека", - сказал Юри Луйк в штаб-квартире НАТО, где проходила встреча министров обороны стран НАТО, отвечая на вопрос ERR и BNS.

По словам Луйка, эстонское присутствие в Афганистане невелико. "Я не вижу сейчас необходимости в увеличении присутствия. Все дебаты идут, я не хотел бы давать сейчас какие-то обещания", - сказал Луйк.

В четверг утром генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзные страны направят в Афганистан еще несколько тысяч солдат для выучки местных сил безопасности.

В рамках обучающей миссии НАТО Resolute Support по состоянию на конец мая в Афганистане находились 13 576 солдат из 39 государств. Почти 10 000 из них - американцы. Боевая миссия НАТо в Афганистане завершилась в конце 2014 года, и задачи обеспечения безопасности были переданы афганским силам безопасности.

В четверг Луйк участвует во встрече министров обороны НАТО.