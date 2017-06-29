Помощник Путина констатировал новую холодную войну между РФ и США

"Можно констатировать, что к нормальной совместной работе по выправлению находящегося в глубоком кризисе двустороннего взаимодействия <...> две крупнейшие ядерные державы так и не приступили", - цитирует агентство высказывания помощника президента РФ Юрия Ушакова на открытии "чтений", которые будут проходить 29 и 30 июня в Центре международной торговли.

"Что касается российской стороны, то мы, конечно, можем и дальше ждать, пока внутриамериканские страсти улягутся, но такое топтание на месте все-таки считаем непозволительным, ведь на кон поставлено не только то, что касается Москвы и Вашингтона, но и решение задач мирового масштаба, имеющих значение для глобальной безопасности и глобальной стабильности", - подчеркнул Ушаков.

Отношения России и США - одна из главных тем нынешней встречи официальных лиц, ученых, дипломатов и экспертов. В форуме принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его заместители, пишет Newsru.com.

30 июня на мероприятии выступит экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которого американские СМИ называют "доверенным лицом Путина". Владимир Путин должен встретиться с Киссинджером 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В конце прошлого года немецкая газета Bild писала, что при Трампе Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях и должен будет предотвратить новую холодную войну.

Вашингтон чувствуют свое превосходство, и в этом плане "президент Трамп похож больше на своих предшественников", отметил в своем вступительном слове на "Примаковских чтениях" глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, России и США надо возвращаться "к логике 1980-х годов", когда в отношениях двух стран происходило сближение.

Россия и США стоят перед дилеммой: либо ограниченная конфронтация, либо потенциальное партнерство, заметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов высказал мнение, что Россия и США "втянуты в новую холодную войну надолго", хотя сегодня между ними нет идеологического и стратегического противостояния.

"Вы не уважали нас, и мы не уважали вас"

Американские эксперты и дипломаты, принимающие участие в этом форуме, высказали мнение, что в нынешнем кризисе в отношениях РФ и США виноваты обе стороны. "Вы не уважали нас, и мы не уважали вас", - сказал бывший американский посол в ФРГ Ричард Берт. По его мнению, Россия и США должны руководствоваться принципом взаимного уважения и отказаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Берт подчернул, что принцип невмешательства во внутренние дела нарушался обеими сторонами.

В то же время, по словам экс-посла, рост антироссийских настроений в США частично является результатом того, что члены Демократической партии пытаются найти "удобное оправдание того, почему они проиграли на выборах", и Россию в данной ситуации очень легко обвинить.

Над российско-американскими отношениями "нависла черная грозовая туча", они находятся "в состоянии новой холодной войны", "мы в глубокой яме" - такими выражениями охарактеризовал нынешнее положение дел почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.