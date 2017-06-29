День рождения Силламяэ: москвичка стала такой же поклонницей города, как и местные жители

Молодая мама Надежда Уткина - жительница Москвы, ежегодно приезжающая в Силламяэ отдохнуть. "Мне очень нравится здесь климат и море. В Москве-то моря нет", - сказала она. Раньше она приезжала на пару недель в отпуск, а с появлением малыша живет в Силламяэ уже два месяца, то есть растит еще одного поклонника города свежих морских ветров. "Если на море ветер, то еще можно в рощу пойти", - отмечает Надежда.

Надежда снимает в Силламяэ квартиру, и находит это дело совсем не дорогим. Москвичка рассказала, что также рассматривала варианты отдыха в соседних Нарва-Йыэсуу или Тойла, однако отказалась от них. "В Нарва-Йыэсуу ничего нет, не развита инфраструктура - всего один магазин, пять кафешек и очень дорого. А здесь кафешек десять или даже больше, цены приемлемые, например бизнес-ланч можно взять за четыре евро, и мне все очень нравится", - рассказала она.

"В Тойла тоже не особо развита инфраструктура, - продолжает она. - Если, например, дождь начнется, то что я в Тойла буду делать - телевизор смотреть? А в Силламяэ есть куда пойти, есть музей, постоянно проводятся праздники".

"День города Силламяэ я каждый год стараюсь не пропускать, и он мне нравится даже больше, чем День города в Москве: в Москве очень много людей - и ничего не получается увидеть, а здесь все доступно", - добавила собеседница.

Бывало, что Надежда приезжала в Силламяэ со своими московскими друзьями, и тем тоже очень нравилось тут, да и вообще в Эстонии: "Еще ни один человек не уехал отсюда недовольным. И что всех друзей шокирует - что очень чисто".

Чего не хватает в сегодняшнем Силламяэ, по мнению Надежды, так это хороших тротуаров: "Особенно в парке, потому что с коляской очень тяжело проехать. В городе больше хорошего асфальта для машин, и я иногда еду с коляской по проезжей части, чтоб не трясло".

Еще одна собеседница Rus.Postimees - Светлана Мухина - ровесница города Силламяэ, а точнее, она младше его на несколько месяцев.

Светлана здесь родилась, здесь и живет, работает русско-английским переводчиком. "Я жила год в Нарве, и по сравнению с ней, в Силламяэ очень много уединенных мест, где человек может просто отдохнуть, побыть наедине с собой, с природой. А в Нарве - как на плацу - идешь открытым для всех", - считает она.

"Я свой город всегда очень любила и люблю, и даже если здесь чего-то не хватает, то люблю все равно", - улыбнулась Светлана.