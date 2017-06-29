Гендиректор PRIA утвердил выделение предприятию E-Piim субсидии в 15 млн евро

Заявку на субсидию в феврале этого года подали две фирмы — E-Piim Tootmise AS и Milkest AS, но комиссия в мае приняла решение в пользу первой. По оценке председателя комиссии Индрека Нейвельта, поддержанный проект представляет из себя большой шаг в развитии эстонской молочной промышленности, пишет rus.err.ee.

Субсидия выделяется на создание нового молочного производства кооперативного типа с целью уменьшить экспорт сырого молока и сделать выплаты производителям более высокими и стабильными за счет использования современных технологий. Субсидия может использоваться на строительство сооружений для переработки и сбыта сырого молока, а также для покупки оборудования.