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Гендиректор PRIA утвердил выделение предприятию E-Piim субсидии в 15 млн евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Генеральный директор Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в четверг утвердил решение комиссии по оценке крупных проектов в молочной промышленности о выделении фирме E-Piim Tootmine AS субсидии в размере 15 млн евро.

Заявку на субсидию в феврале этого года подали две фирмы — E-Piim Tootmise AS и Milkest AS, но комиссия в мае приняла решение в пользу первой. По оценке председателя комиссии Индрека Нейвельта, поддержанный проект представляет из себя большой шаг в развитии эстонской молочной промышленности, пишет rus.err.ee.

Субсидия выделяется на создание нового молочного производства кооперативного типа с целью уменьшить экспорт сырого молока и сделать выплаты производителям более высокими и стабильными за счет использования современных технологий. Субсидия может использоваться на строительство сооружений для переработки и сбыта сырого молока, а также для покупки оборудования.

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