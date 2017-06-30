Скучавший по отцу мальчик упал с четвертого этажа

«Мой сожитель этого не видел, но слышал глухой удар, когда Игорь упал на крышу», - рассказала жительница социального дома на улице Лийва. Это здание пярнусцы знают как лийваскую общагу. Несмотря на то, что мальчик упал с высоты в четыре-пять метров, по словам жителей дома, ему очень повезло, что он приземлился на крышу пристройки. В противном случае он пролетел бы на несколько метров больше.

По словам соседа, который хорошо знает, чем живет эта семья, девятилетний мальчик вышел из себя, когда захотел навестить в больнице отца, но дверь квартиры была заперта.

«Он говорил: хочу к папе, хочу к папе, но поскольку дверь была закрыта, вышел через окно», - рассказал сосед.

Он добавил, что в двухкомнатной квартире кроме мальчика была еще и его бабушка, но она не заметила, как ребенок вылез из окна и попытался пройти по подоконнику.

«К счастью, серьезных трав, вроде переломов или чего-то такого, у него нет», - сказал житель дома. У Игоря настолько хорошее здоровье, что он уже успел несколько раз позвонить отцу и пожаловаться, что в больнице скучно: он хочет домой.

Житель дома отметил, что желание ребенка отправиться в тот день к отцу его не удивляет, поскольку Игорь и его отец очень близки: «Его мать ушла, и мальчика растят отец и бабушка».

23 июня полиция получила сообщение, что на улице Лийва в Пярну из окна квартиры на четвертом этаже на крышу пристройки дома упал девятилетний мальчик. Скорая помощь доставила ребенка в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. «Жизни мальчика ничто не угрожает, и сейчас мы считаем произошедшее несчастным случаем. Более точную информацию мы сможет дать, когда следствие будет завершено», - сказала пресс-секретарь Ляэнеской префектуры полиции Мария Гоньяк.

Советник по связям с общественностью Пярнуской городской управы Герли Кыйв сказала, что специалисты по защите детей знают о произошедшем. На вопрос, есть ли у мэрии план для предотвращения повторения подобных случаев связаться с семьей, пресс-секретарь не ответила: «Поскольку обстоятельства произошедшего только выясняются, сейчас комментировать подробно это невозможно».