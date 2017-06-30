Лаури Хуссар: символ веры эстонца

Я испытал это чувство всего раз в жизни. Случилось это 27 лет назад под сводом арки на Певческом поле. Всего один раз в жизни я получил возможность спеть под этой объединяющей аркой - дышать и ликовать вместе с десятками тысяч других людей. Мне было 17 лет.

Мир передо мной открылся настежь, всё в нем бурлило, развивалось и менялось. Это был первый за полвека праздник, во время которого на Певческом поле развевался эстонский национальный флаг и исполнялся гимн Эстонской Республики. Советская символика почти исчезла, хвалившие советскую власть песенки – тоже. Из Канады руководить объединенным хором приехал легендарный Роман Той.

А еще это был последний большой праздник, на котором песня «Mu isamaa on minu arm» звучала под руководством Густава Эрнесакса. Эстонским, воодушевляющим и возвышенным был практически каждый момент праздника. Начиная с первых нот на открытии и заканчивая последними звуками общей песни после праздника в воздухе витали ожидание и гордость. Ожидание, воплотившееся в знаменитом лозунге «Однажды мы так или иначе победим!», и гордость за Эстонию, за то, что мы – эстонцы, за то, что нас всех объединяет.

Возвышенные чувства, ожидание перемен к лучшему и открытость едва оперившегося человека – смесь, которая остается в памяти навсегда и вспоминается, когда речь заходит о народе, языке и культуре.

Иногда я спрашивал друзей и знакомых, что для них важнее всего в Эстонии. В длинном ряду ответов звучали слова «эстонскость», «эстонский флаг», «гимн», «родина», но и «язык», и «культура», и «певческий праздник». Последнее словосочетание – своего рода квинтэссенция всего, что важно для нас в Эстонии. Он несет в себе эстонский язык и культуру, под аркой звучит государственный гимн, развевается национальный флаг, мы поем о родине, о радости, о счастье и о горе, то есть обо всем, что трогает нас как людей, что отзывается в наших душах.

Певческий праздник – это и символ веры эстонцев, и священнодействие, и возвышающее празднество, и всенародное совместное размышление. В едином дыхании под Певческой аркой я открыл источник жизненной силы эстонскости. Времена могут быть сколь угодно сложными и тяжелыми, но когда возвращаешься с Певческого поля, вера в Эстонию углубляется. А сам ты обретаешь порыв и вдохновение, которые остаются в тебе надолго и побуждают тебя сделать что-то во имя Эстонии.

И хотя в жаркие душные дни под аркой то и дело не хватает воздуха, и иногда там теснее, чем даже в коплиском трамвае, и от долгого стояния ужасно устают ноги, особенно если во время праздничного шествия их натерла непривычная обувь, – всё это моментально забывается, когда ты ощущаешь, как великий праздник пробирает тебя до глубины души.

И еще кое-что. В мире не так много народов, десятая часть которых может собраться на общий праздник. Наш Певческий праздник – именно таков. Это прекрасная возможность встретиться с друзьями и знакомыми, которых не видел много лет – и судьба которых тебя все-таки волнует. Случайные встречи с новыми людьми и радостные встречи со старыми знакомцами тоже создают ощущение единства со своим народом, а это и есть ведь главная цель большого певческого праздника.

Перевод с эстонского.