Советница Юри Ратаса извинилась за едкие высказывания

«Мы поговорили с Алиной Тубли на эту тему. Она осознала свою ошибку и извинилась перед однопартийцами и общественностью», - сообщил глава бюро Танель Кийк.

Во вторник вечером портал Delfi опубликовал выдержки из беседы членов Молодежной организации Центристской партии (Noortekogu) в одной из закрытых групп, где советница Юри Ратаса и глава молодежного движения Алина Тубли оскорбляла однопартийцев. Также со стороны Тубли звучали угрозы. Не менее резкие высказывания использовали и другие члены молодежной организации, пишет Postimees.

«Это достойный сожаления случай», - отметил Кийк.

В среду почетный председатель Центристской партии Калле Кландорф сообщил, что всячески осуждает подобное поведение со стороны членов Молодежного движения партии, а также отметил, что призвать к порядку молодежь, не умеющую следить за языком, могли бы непосредственные руководители.