В центре Донецка произошел взрыв

Источник агентства "Интерфакс" в экстренных службах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что в результате инцидента могли пострадать люди.

"Предварительно, по первым данным с места, есть погибшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь", - подчеркнул собеседник агентства. По предварительной информации, причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

"Произошедшее квалифицируется как теракт, направленный против гражданского населения республики. Согласно предварительным данным, могла сработать закладка - самодельное взрывное устройство", - добавил собеседник журналистов. При этом в народной милиции ДНР информацию о погибших не подтвердили.

Позднее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин уточнил, что взрыв произошел в актовом зале института. При этом, по его словам, в момент взрыва там никого не было. "Обошлось лишь разрушением части конструкций здания", - отметил он.

Руководство ДНР уже квалифицировало произошедшее как диверсию, направленную против образовательной программы самопровозглашенной республики. "Мы объявили о готовности принимать в наших вузах студентов из Украины. Очень многие едут к нам учиться, особенно в этот вуз. Мы считаем, что это диверсия, направленная против этой программы", - заявил Басурин.

РИА "Новости" уточняют, что речь идет об Университете торговли, расположенном на бульваре Шевченко в Донецке. Представитель аппарата главы ДНР заявил агентство, что произошедшее квалифицировали как теракт.

Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий, сообщил журналистам, что, судя по характеру разрушений, в университете сработало взрывное устройство. Он также подчеркнул, что пострадавших в результате взрыва нет.