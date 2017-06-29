Ратас: лучшие времена пребывания в Европейском союзе еще впереди

«Спустя 13 лет после восстановления независимости Эстонии и 13 лет назад мы стали членом Европейского союза. Это было нашей важной целью, и Европейский союз был всем, чего мы ждали. Европа – это мир, Европа – это свобода и общие ценности», – сказал премьер-министр Юри Ратас на церемонии открытия председательства.

«Даже в те моменты, когда нам приходится обсуждать сложные вопросы и принимать важные решения, Европейский союз является для эстонцев само собой разумеющимся. Мы знаем, что совместное существование имеет свою цену, и иногда нужно заплатить дань компромиссам, чтобы в конечном итоге добиться пользы для всех европейцев. Лучшие времена нашего совместного пребывания в Европейском союзе еще впереди», – сказал Ратас, ссылаясь на то, что задача председателя – находить равновесие и единство среди мнений 28 государств.

Премьер-министр напомнил, что почти 26 лет назад, когда Эстония вновь стала независимым государством, в особенно важные моменты Европа поддерживала нас. «Мы нуждались в этой поддержке и обращали свои взгляды четко на запад. Мы не сомневались в разумности своего решения. Я хотел бы поблагодарить всех президентов и премьер-министров Эстонии с момента восстановления независимости за сохранение нашего европейского курса».

«В течение следующих шести месяцев взгляды Европы будут направлены на нас. Это время показать, кто мы такие, что мы умеем и как мы живем. Но это также время внимательно выслушивать других. Используем же эти моменты с пользой и внесем каждый свой вклад. Чем лучше в Европе будут знать о нашем образе жизни и образе мыслей, тем больше будет Эстония. Чем лучше мы будем понимать других, тем более сплоченной будет Европа», – сказал премьер-министр Ратас.

Председательство Эстонии в Совете Европейского союза начнется 1 июля и продолжится до конца года.