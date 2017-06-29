Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в Йыхви

На нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль Mazda 626, ехавший со стороны ул. Кааре, и двигавшийся со стороны магазина "Grossi" BMW 530D, за рулем которого был 30-летний мужчина. С места ДТП в больницу для проверки здоровья был доставлен водитель автомобиля Mazda, 27-летний мужчина.

Для выяснения обстоятельств этого ДТП полиция просит свидетелей, а также водителей, у которых есть запись видеорегистратора этого ДТП, связаться со стражами порядка по телефонам 53321560 и 612 3000, либо отправить электронное письмо по адресу ida.vihje@politsei.ee.