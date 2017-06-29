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Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в Йыхви

Rus.Postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Martin Ilustrumm.

Сегодня, 29 июня, около 17 часов в Йыхви на нерегулируемом перекрестке недалеко от дома по адресу Тартуское шоссе, 15 и автозаправочной станции Olerex произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Mazda и BMW.

На нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль Mazda 626, ехавший со стороны ул. Кааре, и двигавшийся со стороны магазина "Grossi" BMW 530D, за рулем которого был 30-летний мужчина. С места ДТП в больницу для проверки здоровья был доставлен водитель автомобиля Mazda, 27-летний мужчина.

Для выяснения обстоятельств этого ДТП полиция просит свидетелей, а также водителей, у которых есть запись видеорегистратора этого ДТП, связаться со стражами порядка по телефонам 53321560 и 612 3000, либо отправить электронное письмо по адресу ida.vihje@politsei.ee.

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