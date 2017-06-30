Petya не был вымогателем: это могла быть атака на Украину с целью заложить кибербомбу

В минувший вторник, 27 июня, вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций сначала на Украине и в России, а затем распространился по всему миру, сообщает портал Newsru.com.

Как стало известно позднее, эксперты заподозрили, что внедрение вируса-вымогателя могло быть операцией прикрытия, для того чтобы незаметно установить хакерское программное обеспечение на компьютеры в государственных структурах и коммерческих предприятиях на Украине - такая кибербомба может быть затем использована для проведения масштабной атаки на украинскую инфраструктуру.

Агентство со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах Украины сообщает, что в Киеве также придерживаются версии о том, что вымогательство денег у пользователей заблокированных компьютеров было лишь прикрытием для осуществления более глобальных целей.

После того как в СМИ появились первые сообщения о распространении вируса Petya на Украине, официальный Киев обвинил в кибератаке российские спецслужбы. "Кибератака сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает у пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализниця", "Укртелеком", - заявил тогда член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, в свою очередь, подчеркнула, что массовые хакерские атаки на ряд украинских компаний могли быть организованы с территории РФ или Донбасса, который в Киеве считают оккупированной территорией.

Колумнист Bloomberg Леонид Бершидский отмечает, что обвинения Киева в адрес Москвы абсолютно не удивительны, учитывая отношения между двумя странами в последнее время. Изначально специалисты не усматривали в распространении вируса географический аспект, во многом потому, что под удар попали и российские компании, включая "Роснефть".

При этом на Украине, которая первой пострадала от распространения вредоносной программы, вирус Petya изначально распространялся через программу M.E. Doc, которая пришла на замену российского софта для бухгалтерии "1С", после того как президент Петр Порошенко ввел санкции против российских IT-компаний.