Луйк об оборонном сотрудничестве с НАТО: открылось второе дыхание

"Мы становимся председателем ЕС, поэтому все, что касается оборонного сотрудничества НАТО и ЕС, важно, и Эстония будет стремиться это продвигать", - сказал Юри Луйк, отвечая на вопрос ERR и BNS в четверг в штаб-квартире НАТО, где проходила встреча министров обороны стран НАТО.

"ЕС теперь заявил, что мог бы в рамках оборонного сотрудничества развивать направления, связанные с различными военными методами, системами вооружений и оборонными методами, которые можно было бы применить в случае наличия политической воли в операциях ЕС, а при необходимости - и в миссиях НАТО ", - сказал министр обороны.

По словам Луйка, долгие годы сотрудничество НАТО и ЕС было очень тонкой темой, но сейчас ясно, что тут открылось второе дыхание. "Прежняя напряженность отброшена, и контакты сегодняшних генсека НАТО и высокого представителя внешней политики ЕС стали очень тесными", - сказал Юри Луйк, указывая на Йенса Столтенбергa и Федерику Могерини.

На прошлой неделе в Лиссабоне главы государств и правительств стран ЕС одобрили положения договора о постоянно структурируемом сотрудничестве (PESCO) и создание оборонного фонда Eвропейской комиссии.