Прекрасная новость для многодетных семей

«Пособие многодетной семьи прибавит семьям уверенности – как тем, в которых уже растет три ребенка, так и тем, которые лишь подумывают о третьем ребенке», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

«Цель – снизить повседневную нагрузку на родителей с тремя детьми и поддержать воспитание детей в многодетных семьях».

Для получения пособия многодетной семьи трое или больше получающих детское пособие детей должны расти в одной семье. Детское пособие выплачивается на каждого ребенка с рождения и до достижения ребенком 16 лет. В случае, если ребенок продолжает учебу – до 19 лет. Если ребенку исполняется 19 лет в этом году, то пособие выплачивается до конца учебного года.

Если семья уже получает детские пособия за как минимум трех детей, то не нужно подавать отдельное ходатайство о получении пособия для многодетной семьи. Деньги будут переведены тому же родителю, который прежде получал ежемесячное детское пособие. Если третий ребенок только появляется на свет, то о пособиях можно ходатайствовать разом.

Сейчас в Эстонии проживает свыше 18 000 многодетных семей, в том числе 136 семей, в которых растет семеро или больше детей. Одна из целей пособия – снизить риск бедности среди многодетных семей. «По данным исследований, больше всего проживающих в бедности семей наблюдается как раз среди многодетных семей. Для Эстонии важны все дети и именно поэтому государство дополнительно поддержит многодетные семьи, которые несут больше расходов в связи с детьми», – сказала министр социальной защиты.

В 2015 г. 6,9% семей с тремя и больше детьми жило в абсолютной бедности, в то время как для семей с двумя детьми этот показатель составил 4,3%, а для семей с одним ребенком – 3,6%. В то же время, в абсолютной бедности проживает 4,6% детей в возрасте до 18 лет.

Пособие для многодетных семей заменит действовавшее прежде пособие для семьи с семью и более детьми.