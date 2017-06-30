Фальшивых купюр стало больше: как не нарваться на подделку и что делать, если она попала к вам в руки

«За последний месяц в Таллинне и Харьюмаа было зарегистрировано более 60 случаев использования фальшивых денег, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, – комментирует ситуацию руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры, подполковник полиции Юхан Оясоо. – Если посмотреть на другие месяцы, то в Харьюмаа в этом году количество случаев было практически на том же уровне, что и в прошлом году. Всего в прошлом году в Пыхьяской префектуре было 300 случаев».

Большая часть обнаруженных фальшивых денег, по словам подполковника полиции, попадает в Эстонию через туристов. Чаще всего в Эстонии обнаруживаются поддельные купюры достоинством в 50 евро.

«Несколько недель назад количество зарегистрированных в полиции случаев с поддельными купюрами резко выросло. 24 мая в Таллинне полиция задержала 17-летнего молодого человека, который подозревается в распространении фальшивых денег. Молодой человек, который не наказывался ранее в уголовном порядке, использовал фальшивые купюры на рынках и в торговых точках на улице у торговых центров», – рассказывает Юхан Оясоо.

Подозреваемый покупал недорогой товар за пару евро, расплачивался купюрой в 50 евро и получал сдачу. Есть основание полагать, что он использовал фальшивые купюры более десяти раз.

Юхан Оясоо добавляет, что летом проходит много разных мероприятий, ярмарок, фестивалей, люди чаще ходят на рынок и в связи с этим чаще пользуются наличными деньгами, что, в свою очередь, создает преступникам подходящие возможности для распространения фальшивых денег.

«Поэтому предпринимателям, торгующим на ярмарках, и торговцам на рынках мы советуем быть крайне внимательными, принимая от покупателя купюры. Если есть возможность, советуем предпринимателям приобрести аппарат для проверки бумажных купюр, – говорит Оясоо. – Если к вам попала банкнота, в подлинности которой вы сомневаетесь, обратитесь для проверки в банк. Если выяснится, что она поддельная, следует обратиться в полицию».

Подполковник полиции предупреждает, что ни в коем случае не следует пытаться избавиться от попавшей к вам фальшивой купюры, пробуя заплатить ею за товар. Да, настоящие деньги, вместо которых к вам в руки попала фальшивка, никто не вернет. Но лучше расстаться с фальшивой купюрой, проявив сознательность и отнеся ее для проверки в банк или в полицию, чем пытаться сбыть кому-то еще. Такие действия считаются преступлением. Причем даже в том случае, если вы передадите кому-то поддельную банкноту случайно и это обнаружится позже.

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