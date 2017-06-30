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Туск заговорил по-эстонски: независимость Эстонии трогает меня до слез

Rus.Postimees.ee
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Дональд Туск и Юри Ратас. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, которые вместе с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом посетили праздничный концерт, посвященный председательству Эстонии в ЕС, отметили амбиции Эстонии и ее трудоспособность.

Туск рассказал, как влюбился в Эстонию во время Поющей революции и отметил, что ничего настолько сильно его трогающего он раньше не видел, сообщает портал ERR.

«Ваше чувство принадлежности к единому целому, единение и свобода были настолько четкими, что до сих пор трогают меня до слез. С этих пор я знаю, что люди, которые держаться за руки могут быть сильнее, чем люди, которые держат оружие», - сказал Туск.

Во время своего выступления в Котле культуры Туск на эстонском языке процитировал строки гимна Эстонии, а уже на площади Вабадузе он произнес на эстонском приветствие, в котором цитировал стихотворение Пауля-Ээрика Руммо: «Мы держимся вместе, как пчелиная семья, мы держимся вместе и переплывем море». (Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere, me hoiame nõnda ühte ja läheme läbi mere)

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