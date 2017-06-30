Туск заговорил по-эстонски: независимость Эстонии трогает меня до слез

Туск рассказал, как влюбился в Эстонию во время Поющей революции и отметил, что ничего настолько сильно его трогающего он раньше не видел, сообщает портал ERR.

«Ваше чувство принадлежности к единому целому, единение и свобода были настолько четкими, что до сих пор трогают меня до слез. С этих пор я знаю, что люди, которые держаться за руки могут быть сильнее, чем люди, которые держат оружие», - сказал Туск.

Во время своего выступления в Котле культуры Туск на эстонском языке процитировал строки гимна Эстонии, а уже на площади Вабадузе он произнес на эстонском приветствие, в котором цитировал стихотворение Пауля-Ээрика Руммо: «Мы держимся вместе, как пчелиная семья, мы держимся вместе и переплывем море». (Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere, me hoiame nõnda ühte ja läheme läbi mere)