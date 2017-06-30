Трубы горят: жаждущий водки мужчина вломился под утро в магазин Grossi (фото)

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марии Гоньяк, сообщение о происшествии поступило к ним в 5.43.

По предварительным данным, в Пайде мужчина, личность которого пока не установлена, разбил стеклянную входную дверь магазина на улице Пикк и вошел внутрь. Мужчина взял бутылку крепкого спиртного и скрылся.

«В полицию обратился житель дома, находящегося напротив. Он передал полиции описание мужчины. Начато дело о проступке», - отметила Гоняк.