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Трубы горят: жаждущий водки мужчина вломился под утро в магазин Grossi (фото)

Rus.Postimees.ee
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Сегодня утром работникам магазина Grossi в Пайде отрылась неприятная картина – стеклянная дверь магазина была разбита. По данным газеты Järva Teataja, это сделал мужчина, которому была очень нужна бутылка крепкого алкоголя.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марии Гоньяк, сообщение о происшествии поступило к ним в 5.43.

По предварительным данным, в Пайде мужчина, личность которого пока не установлена, разбил стеклянную входную дверь магазина на улице Пикк и вошел внутрь. Мужчина взял бутылку крепкого спиртного и скрылся.

«В полицию обратился житель дома, находящегося напротив. Он передал полиции описание мужчины. Начато дело о проступке», - отметила Гоняк.

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