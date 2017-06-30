Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Осиновский: в расширении избирательных прав неграждан нет необходимости

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Евгений Осиновский. | ФОТО: Eero Vabamägi

Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский заявил в интервью Rus.ERR, что в расширении избирательных прав людей без гражданства нет необходимости.

По его словам, нет сомнений, что статус неграждан не является нормальным, и почти 80 000 жителей Эстонии без гражданства – не самое хорошее решение. Вместе с тем в последние годы темп натурализации замедлился и это происходит в основном за счет детей, так как с прошлого года ребенок родителей с серыми паспортами автоматически становится гражданином Эстонии.

«В отношении взрослых проблема есть и, вероятно, будет существовать еще достаточно долгое время. В то же время я не поддерживаю мнение, что в нынешней ситуации мы должны создать новые дополнительные возможности для неграждан», – отметил Осиновский.

По его словам, права неграждан в Эстонии хорошо защищены.

Наверх