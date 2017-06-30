Любителям пива пришла пора горевать: акциз стремительно вырастет

Это означает, что с 1 июля акциз на пиво вырастет на 50 процентов, а цена пол-литровой бутылки пива - на 20-30 центов. В начале следующего года акциз вырастет на 100 процентов, а к 2020 году - в два с половиной раза, сообщает Postimees.ee.

Поскольку канцлер юстиции Юлле Мадизе посчитала, что стремительный рост акцизов ущемляет право производителей спиртных напитков на свободу предпринимательства, она обратилась в Госсуд.

Мадизе отметила, что у производителей и дистрибьюторов алкоголя после принятого в 2015 году закона могло сложиться обоснованное ожидание, что в 2017 и 2018 году роста акциза не будет.

Госсуд с мнением канцлера юстиции не согласился и посчитал, что закон 2015 года не дает оснований быть уверенным в том, что акциз не вырастет.