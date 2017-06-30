Борьба с «зеленым змием». Все «за» и «против»

Единая акцизная ставка

Конечно же, найдутся те, кто скажет: повышая акцизы, правительство лишь прикрывается заботой о здоровье нации, а на самом деле это делается для пополнения госказны. Давайте разбираться. По данным Института развития здоровья, в Эстонии от заболеваний, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя, ежегодно умирает до 800 человек, 2/3 из них мужчины. Более трети смертей вызваны печеночной недостаточностью из-за излишней выпивки. Далее, по степени распространение следуют следующие причины: алкогольное отравление и нарушение психики и координации движения из-за алкоголя. Если говорить о косвенных заболеваниях, возникновению которых способствует злоупотребление спиртным, то от них ежегодно умирает до 10 тысяч человек и половина из них – женщины.

Только вчитайтесь в эти цифры – 10 тысяч человек. Это огромная цифра, если учесть, что в Эстонии всего проживает один миллион и триста тысяч. Прибавим к этому количество смертей в ДТП, которые зачастую также вызваны нетрезвыми водителями. Итого, цифра пугающая. Но как же акцизы способствуют тому, чтобы люди меньше потребляли и жили дольше? Очень просто. Чем выше стоимость спиртного, тем меньше человеку хочется тратить на него денег. Это доказанный факт.

Вспомним, про еще одну вредную привычку – сигареты. В 2014 году пачка сигарет в среднем стоила 2,82 евро, если представить, что в день человек выкуривал всю пачку, то в месяц на сигареты он тратил 85 евро. В 2017 году пачка сигарет стоит порядка 4 евро, по тому же принципу, в месяц выходит уже 120 евро. Согласно различным опросам, именно дороговизна сигарет является самой распространенной причиной, по которой люди бросают курить.

Таким образом мы подобрались к вопросу – зачем нужно повышать акциз на алкоголь? Ответ: учитывая рост доходов населения, алкоголь не должен дешеветь (как это происходит сейчас), в перспективе он должен, наоборот, становится дороже, а значит, менее доступным.

Сегодня акциз на алкоголь составляет примерно 17% от цены на пиво, 20% от цены на сидр, 9,7% от цены на вино и целых 50% от цены на водку. Разница в акцизной ставке на слабое и крепкое спиртное колоссальная. Мы настаиваем на том, чтобы акциз на слабоалкогольные напитки вырос как в этом году, так и в следующем. Мы запланировали, что акциз на пиво должен вырасти до 15,52 центов, на вино или другие напитки, в которых содержится до 6% этанола – до 77,44 центов. Если содержание спирта превышает 6%, то ставка вырастет до 123,18 центов. Крепкий алкоголь ежегодно, вплоть до 2020 года будет расти в цене на 10%.

Чтобы было проще разобраться, приведу расчеты Министерства финансов по конкретной продукции. Итак, литровая бутылка водки стоит порядка 20,90 евро, после повышения акциза – 21,94. Полулитровая бутылка пива подорожает с нынешних 1,09 до 1,29. 12-градусное вино стоит сегодня 5,79, а будет стоить 5,89, а сидр с 4,5 градусами обойдется покупателю вместо нынешних 1,29 в 1,46 евро.

С кем будем бороться

Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы снизился общий уровень потребления алкоголя. Но на мир нужно смотреть реалистично, поэтому политика в этой сфере прежде всего направлена на молодежь. Да, согласно данным Института развития здоровья, молодые люди стали меньше пить спиртное, но проблема по-прежнему существует. Так, почти каждый третий подросток в возрасте от 15 до 16 (38%) хоть раз в жизни находился в таком алкогольном опьянении, что не мог удержаться на ногах. Каждый четвертый (26%) был в таком состоянии за последний год.

Конечно, отсюда вытекает другой вопрос – каким образом им в руки попало спиртное, если продажа спиртных и табачных изделий в Эстонии должна осуществляться только совершеннолетним лицам и продавцы обязаны спрашивать удостоверяющий личность документ. Над этим нам предстоит еще поработать, чтобы усилить контроль и чаще проводить проверки со стороны соответствующих органов. Но сейчас я знаю одно: если мы хотим, чтобы наши дети и внуки были здоровыми и им не грозила смерть от чрезмерного употребления спиртного, нужно оградить их от этого. В конечном итоге, молодежь осознает, чем тратить деньги на алкоголь, лучше использовать их на другие, более приятные цели.