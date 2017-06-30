Теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом

ДТП произошло 9 июня на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Во внедорожник 37-летней теннисистки врезался другой автомобиль, 78-летний водитель которого Джером Барсон был госпитализирован с травмами головы и скончался спустя две недели. Супруга погибшего мужчины была госпитализирована с переломами и осталась в живых.

Первоначально появилась версия, что именно Уильямс виновата в аварии, так как она нарушила правила пересечения перекрестков, не уступив дорогу. Однако позднее адвокат спортсменки эту информацию опроверг.

Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет и, согласно отчету полиции, двигалась со скоростью 5 миль в час, когда в нее врезался Барсон. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении правил дорожного движения. К тому же спортсменка в момент ДТП не находилась под воздействием алкоголя или наркотических средств.

«Это несчастный случай, и Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла любимого человека», - заявил юрист Малкольм Каннингем.

Винус, старшая сестра Серены Уильямс, является четырехкратной олимпийской чемпионкой и семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема.