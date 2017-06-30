Этого ждали четыре года: в таллиннской больнице родились тройняшки

Рождение тройняшек — редкое явление как для родителей, так и для роддома. И вот, на этой неделе после 4-летнего перерыва больница порадовалась появлению тройни — двух мальчиков и девочки, сообщает портал Rus.err.ee.

В последний раз в Ида-Таллиннской больнице тройняшки родились в 2013 году. В июне в Ида-Таллиннской центральной больнице было 344 родов и родились 354 ребенка.