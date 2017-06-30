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Этого ждали четыре года: в таллиннской больнице родились тройняшки

Rus.Postimees.ee
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Тройняшки. Иллюстративное фото. | ФОТО: Sille Annuk

Конец июня стал для Ида-Таллиннской центральной больницы особенным — впервые за несколько лет на свет появились тройняшки.

Рождение тройняшек — редкое явление как для родителей, так и для роддома. И вот, на этой неделе после 4-летнего перерыва больница порадовалась появлению тройни — двух мальчиков и девочки, сообщает портал Rus.err.ee.

В последний раз в Ида-Таллиннской больнице тройняшки родились в 2013 году. В июне в Ида-Таллиннской центральной больнице было 344 родов и родились 354 ребенка.

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