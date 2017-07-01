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Праздник песни и танца: трамваи ходить не будут, а стоянка автомобилей по маршруту шествия запрещена!

Rus.Postimees.ee
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Участники Праздника песни и танца. | ФОТО: STANISLAV MOSHKOV/

В воскресенье, 2 июля, в связи с  шествием участников  XII молодежного Праздника песни и танца с 9.00 прерывается движением трамваев всех линий.

Последний трамвай утром выйдет из Тонди в Кадриорг в 8.24, из Кадриорга в Тонди - в  8.44, из Тонди в Суур-Паала - в 7.54 из Суур-Паала в Тонди - в 8.37. Движение трамваев будет восстановлено после окончания шествия - примерно в 14.00.

С 9.30 закрывается движение транспорта по маршруту шествия и в его окрестностях, а также уже с 8 часов 1 июля там запрещаются остановка и стоянка транспортных средств. Жителям в зоне построения участников и шествия запрещен выезд со дворов на перекрытые для движения улицы.

При  необходимости автомобиль надо заблаговременно припарковать на улице, движение по которой не перекрывается.

Перекрываются: площадь Виру, Нарвское шоссе между площадью Виру и улицей Пирита, улица Пирита между Нарвским шоссе и улицей Вана-Пирита, улица Вана-Пирита между улицей Пирита и улицей Лаулувяльяку, бульвар Эстония и улица Георга Отса полностью, улица Гонсиори между улицами Лайкмаа и Пронкси, улицы Лайкмаа, Манеэжи и Реймана, улица Рауа, перпендикулярные улицы между Нарвским шоссе и улицей Рауа, улица Вейценберга, перпендикулярные улицы между Нарвским шоссе и улицей Вейценберга.

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